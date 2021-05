Enna: report vaccinazione anti Covid al 123° giorno di campagna

Il report di ieri, domenica 9 maggio, 123°giorno dall’inizio della campagna vaccinale in provincia di Enna, registra 63.312 vaccini somministrati in totale, di cui 20.785 seconde dosi. Per il 76% delle somministrazioni è stato utilizzato il vaccino Pfizer; Astrazeneca e Moderna rispettivamente hanno coperto il 16% e il 5% delle vaccinazioni.

“Dato importante – sottolinea Natale Lagrotteria, data manager della campagna vaccinale dell’Asp di Enna – è il livello raggiunto nella categoria degli ultraottantenni, vaccinata per il 71% del relativo target con punta massima pari all’85% nel comune di Enna. Il target over 80 è stato coperto per il 57% con la seconda dose. Pertanto, 7.166 over 80 su 12.547 stimati hanno concluso il ciclo vaccinale. Complessivamente, è stato vaccinato quasi il 27% del target dei residenti nell’ambito territoriale della ASP di Enna. La media delle vaccinazioni giornaliere calcolata sulla base dei giorni effettivi di vaccinazione ha un trend costantemente crescente. Questo dato è indice di una crescente adesione alla vaccinazione e fa ben sperare, per il futuro, nel raggiungimento della massa critica di immunizzazione”.

Continua nel frattempo la campagna vaccinale aperta alle nuove categorie 50-69 e alla fascia dai 16 anni in su, con comorbilità. Da oggi, si ricorda, sono attive le procedure di prenotazione sulla piattaforma di Poste Italiane (prenotazioni.vaccinicovid.gov.it), a favore dei soggetti in fascia d’età compresa superiore ai 16 anni, con comorbilità, con codice di esenzione per patologia, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva della Struttura Commissariale per l’emergenza Covid-19, nell’ambito della campagna di somministrazione rivolta alle categorie prioritarie.