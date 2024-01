PUBBLICITÀ

Giunge segnalazione alla nostra redazione di malfunzionamenti nel sistema di riscaldamento nel reparto di medicina dell’Ospedale Umberto I di Enna.

“C’è freddo in reparto”, così ci è stato riferito, situazione non ottimale per chi è lì ricoverato.

L’auspicio è che l’Azienda Sanitaria Provinciale possa intervenire per risolvere al più presto tale problematica.