Enna, relazioni sindacali all’Asp: martedì sit-in davanti alla Prefettura

Le segreterie provinciali di Uil Fp, Cgil FP, Cisl FP e Nursind hanno annunciato un sit-in che si svolgerà martedì 9 dicembre, dalle ore 10 alle ore 12, davanti alla Prefettura di Enna.
L’iniziativa, spiegano i sindacati, ha l’obiettivo di rivendicare un diverso sistema di relazioni sindacali all’interno dell’Asp di Enna, basato su un confronto paritetico tra le organizzazioni sindacali e il management aziendale.
Secondo quanto comunicato, la mobilitazione non ha alla base rivendicazioni di carattere economico, ma la richiesta di un maggiore coinvolgimento delle parti sociali nei processi di riorganizzazione e innovazione della sanità nella provincia di Enna.