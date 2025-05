Enna: reinterpretare i margini urbani, seconda edizione del progetto CASAE

PUBBLICITÀ

Torna il 17 e 18 maggio a Enna il progetto C.A.S.AE concepito dal performer e artista ennese Sebastiano Sicurezza e dall’antropologa calabrese Ludovica Franzè, organizzato in collaborazione con il Garage Arts Platform di Enna.

“CASAE” è un tentativo di mescolare passeggiate ed esplorazioni di gruppo, con esercizi di scrittura creativa e lettura, laboratori e lavori di gruppo all’aperto, ascolto e osservazione del contesto urbano, residuale e rurale, per provare a immaginare diversamente lo spazio nel quale ci muoviamo quotidianamente. Si svolge in aree meno battute dal traffico urbano e spesso dimenticate o abbandonate per diversi motivi come lo spopolamento o una pianificazione urbanistica carente. Il progetto si è già svolto in altre due città, Tropea (Calabria) e Favara (Sicilia).

Il primo episodio di Casae a Enna si è svolto tra i vicoli di Enna Alta nell’ottobre 2024, In questo secondo episodio di Casae x Enna, intitolato “Nothing to see here” e che partirà dal parcheggio del Pisciotto, ci si confronterà per due giorni (il 17 e 18 maggio dalle 10 alle 19 circa) con la morfologia scomposta e irregolare del territorio di Enna Bassa. il laboratorio è pensato come dispositivo creativo e collettivo per interrogare ciò che resta fuori dalla mappa topografica, dalle narrazioni ufficiali e dalle traiettorie tracciate, interrogandosi sul paesaggio come dispositivo di attraversamento e di risignificazione.

Si attraverseranno i luoghi di Enna Bassa esplorando i margini, le scorciatoie, le zone non battute o non riconosciute come percorribili, guidati dai vuoti lasciati dal piano urbanistico. Il primo giorno sarà dedicato all’ascolto e all’osservazione, intrecciando la camminata esplorativa a momenti di confronto con esperti in urbanistica, architettura, paesaggio rurale ed ecologia. A partire da queste osservazioni, e con l’aiuto di riferimenti filosofici e teorici selezionati, CASAE proverà a decifrare le potenzialità latenti di questi spazi in apparenza marginali.

Il secondo giorno sarà concentrato sull’elaborazione creativa di quanto emerso: scegliendo uno dei luoghi esplorati, si costruirà un dispositivo di risignificazione. Si lavorerà sulla cartografia, partendo dalla mappa reale di Enna Bassa per generare una “Enna 3”: una topografia fittizia costruita attraverso le linee di fuga, gli attraversamenti e le intuizioni emerse nel giorno precedente. Questo esercizio simbolico diventa anche un modo per riattivare il senso di luoghi dimenticati o sospesi.

Per iscrizioni e informazioni scrivere a garage.enna@gmail.com, contattare il 3409655369 (Claudio) o 3668725778 (Mario).