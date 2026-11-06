Enna, reinserimento lavorativo dei detenuti: avviato il percorso per una convenzione con le imprese

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Si è svolto mercoledì, presso la sede della CNA di Enna, il primo incontro finalizzato alla stipula di una convenzione che favorisca il reinserimento e la rieducazione dei detenuti ospiti della Casa circondariale di Enna, attraverso il lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 dell’Ordinamento penitenziario e altre esperienze in azienda.

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All’incontro hanno partecipato la Camera Penale di Enna “F. Tavella”, rappresentata dalla presidente avv. Giuliana Conte e dalla consigliera proponente il progetto avv. Barbara Di Natale; la CNA, con il presidente provinciale Valentino Savoca e la funzionaria provinciale Daniela Taranto; l’UDEPE di Caltanissetta, con il direttore avv. Salvo Emanuele Leotta.

Parteciperanno alla convenzione l’AIGA, con il presidente avv. Dario Alfieri, e la Casa circondariale di Enna, con il direttore dott. Ignazio Santoro, che non hanno potuto essere presenti all’incontro per concomitanti impegni di lavoro.

L’avvocatura crede fortemente che la pena debba tendere alla rieducazione del condannato, come impone l’art. 27 della Costituzione. Il lavoro è uno strumento essenziale del percorso trattamentale, favorisce la risocializzazione e il reinserimento e riduce il rischio di recidiva.

I principi che muovono l’avvocatura e l’UDEPE hanno trovato nella CNA un interlocutore aperto, che ha manifestato fin da subito un’ampia disponibilità a realizzare il progetto. Le aziende che impiegano detenuti possono beneficiare degli sgravi previsti dalla legge Smuraglia (L. 193/2000) e non hanno alcun obbligo di assunzione a tempo indeterminato.

Il tavolo proseguirà con ulteriori incontri per definire il testo della convenzione e le modalità operative di incontro tra domanda e offerta di lavoro.