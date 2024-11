Enna: regolamento garante dei diritti della disabilità, nota della maggioranza

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito nota per la stampa dei gruppi di maggioranza ad Enna sostegno dell’amministrazione Dipietro.

Ieri sera abbiamo assistito con dispiacere a ciò che è accaduto in aula consiliare. In breve, l’opposizione aveva elaborato un regolamento per la scelta del garante dei diritti della disabilità, condiviso anche dalle forze di maggioranza nella commissione consiliare competente. In aula, sui contenuti del regolamento, sono emerse diverse perplessità, sollevate anche da autorevoli consiglieri d’opposizione. Perplessità sui requisiti che il garante avrebbe dovuto possedere e, soprattutto, sulla politicizzazione di una figura che deve essere tanto autorevole quanto al di sopra delle parti politiche.

I consiglieri di maggioranza hanno chiesto, fino a farne appello, un rinvio del regolamento in commissione per approfondire le perplessità emerse durante il dibattito. L’opposizione ha rifiutato un nuovo confronto in commissione e la votazione è finita a pareggio con conseguente bocciatura del predetto regolamento.

Ma vi è di più, i consiglieri di opposizione perdono la partita e si portano pure il pallone facendo venire meno il numero legale necessario per l’approvazione del catasto incendi. Atto dovuto per legge da adottare necessariamente entro l’anno e già discusso in commissione. Il consiglio è aggiornato ad oggi per l’approvazione del predetto punto.

Quando la politica fa irragionevoli prove di forza, questo è il risultato. Bocciato un regolamento per tutelare i più fragili per avere negato un approfondimento e non approvato un punto prettamente tecnico. Ovviamente, ci faremo carico di presentare un nuovo regolamento che sia più rispondente alla garanzia che tale figura deve assicurare, piuttosto che eleggere l’ennesimo sottogoverno.

Ribadiamo la nostra volontà di condividere con tutte le forze consiliari un regolamento che sia il più idoneo possibile.