Italia Sovrana e Popolare comunica che domani, giovedì 25 agosto, è l’ultimo giorno utile per la raccolta firme e la presentazione del partito alle regionali. “All’interno dell’ufficio elettorale del Comune di Enna, in Piazza Vittorio Emanuele – comunica il partito – si potrà firmare per Italia Sovrana e Popolare. Firmare – dichiarano gli esponenti – è un atto di democrazia che consente ad un gruppo politico di potere presentarsi ed esprimere le loro idee e valori”.

