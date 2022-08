Enna: Regionali, Pagana ufficializza la candidatura con Fratelli d’Italia

La deputata uscente Elena Pagana ha ufficializzato la propria candidatura all’Assemblea Regionale Siciliana con Fratelli d’Italia nel collegio di Enna.

PUBBLICITÀ

“Ho deciso di affidarmi al giudizio dei miei concittadini per proseguire l’impegno di questi anni. Lo farò nella lista di Fratelli d’Italia – ha scritto sui social -. Il 25 settembre si decideranno il futuro dell’Italia e quello della Sicilia. Ho riflettuto molto in queste settimane ed ho deciso di affidarmi al giudizio dei miei concittadini per proseguire l’impegno di questi anni. Lo farò nella lista di Fratelli d’Italia, accanto al presidente Musumeci del quale giorno dopo giorno ho apprezzato i valori morali, la dedizione alle istituzioni, l’impegno per la nostra terra. Non mi fermo davanti alle polemiche, alle facili ironie. Tante cose sono accadute in 5 anni ed io ho scelto di stare accanto a un presidente onesto, competente, autorevole. A lui oggi è affidato il compito di rappresentare la Sicilia nelle istituzioni nazionali, per cercare di avere a Roma interlocutori come in questi anni non abbiamo avuto. A me, ai colleghi con cui ho condiviso questo percorso faticoso, a tutti i candidati impegnati nella nostra lista nelle nove province compete, invece, la grande responsabilità di lavorare perché le scelte strategiche e le attività amministrative avviate non vengano vanificate e possano diventare realtà. Cercherò volti e condivisioni – conclude – mentre non attendo alcun paracadute o listino”.