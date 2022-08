Enna: Regionali, depositata la lista del Pd. I candidati sono Venezia e Patelmo

Alle ore 9 di stamane il segretario del circolo “V. Fiore” di Troina Salvatore Leanza, accompagnato dal segretario provinciale Vittorio Di Gangi, ha depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Enna la lista provinciale dei candidati del Partito Democratico alle elezioni regionali che si terranno il prossimo 25 settembre.

Sarà l’avvocato Angela Patelmo di Enna ad affiancare Fabio Venezia nelle prossime elezioni regionali. Questo è quanto ha deciso all’unanimità la direzione provinciale del partito riunitasi nei giorni scorsi.

“La proposta avanzata – comunica Di Gangi – è stata molto apprezzata perché si colloca nel percorso di un partito che si apre alla società civile, alle professioni, alle competenze e alle donne che, in un momento così difficile per il nostro Paese, hanno il coraggio di metterci la faccia e di impegnarsi in prima persona. Giocheremo questa partita con un attacco a quattro punte, consapevoli che soltanto così potremo raggiungere un risultato, per molti impensabile, di poter eleggere due deputati nazionali e uno regionale. Siamo altresì consapevoli che questo risultato potenziale potrà diventare reale soltanto con un grande sforzo corale. C’è in gioco – prosegue il segretario provinciale – la sopravvivenza di questo territorio e la speranza di tanti giovani. Il ritrovato entusiasmo dei tanti giovani e dei tanti militanti, fino a qualche mese dimessi e quasi rassegnati, ci fa ben sperare”.