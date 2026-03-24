Enna, Referendum, Seminara (Pd): “Ha vinto il No. Ha vinto la Costituzione”

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Dopo l’esito del referendum, interviene anche il segretario del Pd di Enna, Giuseppe Seminara, che affida a una nota il proprio commento sul voto.

“Ha vinto il No. Ha vinto la Costituzione”, esordisce Seminara. “Il risultato di questo referendum ha un valore politico chiaro. Cittadine e cittadini hanno scelto di difendere la Costituzione, l’equilibrio dei poteri e la qualità della nostra democrazia.”

Nella dichiarazione, il segretario dem rivendica “con forza l’importanza del voto e del risultato raggiunto”, sottolineando che “ha vinto una mobilitazione larga, seria, appassionata, fatta casa per casa, strada per strada. Ha vinto una comunità democratica fatta di cittadine e cittadini che, ancora una volta, si sono dimostrati i veri custodi della Costituzione”.

Seminara rivolge quindi un riconoscimento “al Comitato per il No, a tutte le forze politiche, associative e sociali che hanno animato questa campagna con passione, generosità e presenza”.

“Ma il ringraziamento più grande va soprattutto alle cittadine e ai cittadini che hanno scelto di partecipare, di informarsi e di prendere posizione. Anche ad Enna, con il 65% dei consensi al No, è arrivato un messaggio chiaro: quando sono in gioco i principi fondamentali della democrazia, c’è una comunità che risponde e che sa custodire la Costituzione”, conclude il segretario del Pd di Enna.