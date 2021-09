Enna: referendum riforma della giustizia, raccolta firme di Fratelli d’Italia

Anche ad Enna il circolo di Fratelli d’Italia “Futuro e Tradizione” ha raccolto le firme per sostenere quattro dei sei referendum sulla giustizia. I quesiti riguardano riforma del Csm, responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati e separazione delle carriere dei magistrati.

Per l’occasione il circolo ennese ha invitato presso la propria sede di Piazza Coppola tre giuristi che hanno argomentato e spiegato le ragioni referendarie. Si tratta degli avvocati Alessandro Nania (dirigente regionale del partito), Melangela Scolaro e Nino Munafò del circolo di Barcellona Pozzo di Gotto.

Alla fine dell’incontro, che ha visto anche la presenza di Giorgio Galletta, dirigente regionale FDI, ha preso il via la raccolta delle firme in Piazza Vittorio Emanuele.

“Condivido pienamente le ragioni della proposte referendarie argomentate dagli avvocati Nania, Scolaro e Munafò che ringrazio per la loro partecipazione – ha spiegato Eliana Longi, coordinatore del circolo – Fratelli d’Italia ritiene che sia giunto il momento di una radicale riforma della magistratura, dopo gli scandali messi in luce dalle vicende del caso Palamara. Ci siamo confrontati in piazza con i cittadini e abbiamo spiegato le ragioni che ci inducono a chiedere queste riforme. Per questo motivo appoggeremo quattro dei sei quesiti referendari ad essa dedicati, e anche la città di Enna, grazie al circolo Futuro e Tradizione, sta fornendo il suo contributo”.