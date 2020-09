Enna: Referendum, in provincia affluenza del 41,56%

È del 41,56 per cento la quota di elettori che durante le giornate di domenica e lunedì, 20 e 21 settembre, si è recata alle urne in provincia di Enna per prendere parte al referendum costituzionale sulla riforma che prevede il taglio del numero dei parlamentari.

Il Comune con la percentuale più alta è Centuripe con il 58,52 per cento, quello con la più bassa Aidone con il 28,39 per cento.

Questi i dati tratti dal sito della Prefettura di Enna.