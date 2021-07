Enna: referendum eutanasia legale, si organizza raccolta firme

Si è organizzato spontaneamente ad Enna un gruppo promotore per il referendum sull’eutanasia legale con l’obiettivo di organizzare una raccolta di firme nella provincia ennese. Agli attivisti si sono già uniti avvocati, consiglieri comunali e amministratori locali “per affermare – fa sapere il gruppo – come sia arrivato il momento che anche l’Italia faccia un salto di civiltà con l’introduzione dell’eutanasia legale e si avvicini su questi temi a Paesi come Svizzera, Belgio, Olanda, Spagna, Canada, molti Stati degli Stati Uniti e tanti altri nel mondo. Alcuni sindaci, di diversi partiti, hanno già dato la disponibilità a sostenere nelle loro comunità la raccolta di firme e nuove adesioni di volontari per sostenere l’iniziativa nata per volontà dell’Associazione Luca Coscioni”.

Diversi gli appuntamenti di piazza che consentiranno ai cittadini interessati, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, di firmare, fino al 13 settembre 2021, i moduli di sottoscrizione della proposta referendaria.

“E’ un importante momento di confronto che consente di dare la parola ai cittadini – afferma il segretario del Circolo di Enna Alta Paolo Spampinato – perchè non si possono aspettare i tempi della politica e della giustizia. Siamo ancora in attesa che il Parlamento discuta, dopo anni di inerzia e nonostante una proposta di legge di iniziativa popolare depositata nel lontano 2013 e due richiami della Corte Costituzionale, di eutanasia legale”

“Il quesito referendario – chiosa la Consigliera Comunale Tiziana Arena – si pone l’obiettivo di introdurre l’eutanasia legale tramite l’abrogazione parziale dell’art. 579 c.p. che punisce l’omicidio del consenziente. Tecnicamente il quesito lascia intatte le tutele per le persone vulnerabili, i minori di 18 anni, le persone che non sono in grado di intendere e volere”.