Enna: reddito di cittadinanza indebitamente percepito, condannato ai domiciliari

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato, e in particolare della Squadra Mobile di Enna ha eseguito nei confronti di un soggetto pluripregiudicato, l’Ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, poiché ritenuto responsabile del reato di indebito ottenimento del beneficio economico del reddito di cittadinanza, aggravato.
I poliziotti della Squadra Mobile di Enna, ricevuto l’ordine, riuscivano prontamente a rintracciare il condannato e a condurlo negli uffici della Squadra Mobile per gli adempimenti di rito, ultimati i quali, gli stessi lo riaccompagnavano presso la propria abitazione per l’espiazione della pena inflittagli, rendendolo edotto di attenersi scrupolosamente alle rigide prescrizioni imposte dal Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta.
L’uomo – a seguito della condanna inflittagli – sconterà la pena di anni uno e 4 mesi di reclusione presso il proprio domicilio.