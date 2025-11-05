Enna, recruiting day dell’edilizia, ANCE: “Servono nuove leve per un settore sempre più tecnologico”

PUBBLICITÀ

Nell’ambito del progetto “Edilizia 2030” sottoscritto dal Centro per l’impiego, dall’ANCE e dalla Scuola edile, il 10 novembre si terrà il primo recruiting day in cui aziende e candidati ad un impiego potranno incontrarsi per favorire l’inserimento nelle aziende.

PUBBLICITÀ

Sabrina Burgarello, presidente ANCE: “Il piano prevede che le aziende che hanno segnalato i loro fabbisogni possano incontrare giovani e non che intendono trovare impiego nelle aziende edili operanti in provincia. In questo momento le nostre aziende hanno necessità di incrementare la forza lavoro sia per il periodo favorevole sia per un ricambio generazionale. L’edilizia oggi richiede nuove leve, giovani che possano contribuire attraverso il loro entusiasmo a rinnovare il concetto stesso del lavoro in edilizia. Occorre comprendere che oggi lavorare nei cantieri è impiego molto tecnologico e che dà soddisfazioni anche economiche.”

PUBBLICITÀ

Il dirigenti del CPI Giuseppe Nasello: “Abbiamo accolto con favore le segnalazioni pervenute dalle aziende ANCE. Queste selezioni riguarderanno candidati nelle qualifiche di escavatorista, camionista, muratore e manovale. Gli interessati sono invitati a presentarsi, muniti di documento di riconoscimento,codice fiscale e curriculum vitae in Cassa Edile dalle 9:30 del 10 novembre, per affrontare un colloquio di lavoro.”

Il progetto prevede che una volta terminati i colloqui i candidati ritenuti idonei dai selezionatori delle aziende possano essere formati per acquisire la qualifica necessaria per un successivo eventuale inserimento nelle aziende.