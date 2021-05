Enna. Recovery plan, la minoranza attacca: “Nulla si conosce sulle intenzioni di chi ci amministra”

Le forze politiche di minoranza al consiglio comunale di Enna (Partito Democratico, Nuova Cittadinanza, Enna Democratica-Giovani Democratici) esprimono la loro forte inquietudine per “la perdurante assenza – si legge nella nota stampa – dell’amministrazione comunale nella programmazione di una vera proposta verso gli imminenti interventi comunitari”.

“Nulla si conosce sulle intenzioni di chi ci amministra – prosegue la nota – e, nonostante i ripetuti inviti, non c’è nessuna novità su cui aprire un serio confronto di prospettiva. È necessario che il Governo della città dica cosa ha intenzione di fare, su quali progetti vuole puntare, se ha già una strategia di intervento che inserisca specifiche iniziative all’interno delle linee di finanziamento stabilite, se ha le risorse umane per attuarle, se intende inserirsi in una logica sovraccomunale come sarebbe utile. Dubbi leciti e preoccupanti che ad oggi non trovano una risposta. Ci aspettavamo che il Sindaco cogliesse fin da subito l’opportunità per raccogliere attorno a se le forze politiche, economiche e sociali della città, per elaborare insieme a loro un serio progetto di sviluppo da inserire all’interno di una rete, che annoverasse gli altri Comuni dell’ennese ed anche quelli al di fuori della nostra Provincia con comuni interessi, così da porre il capoluogo come guida di questa strategia. Una strategia volta alla difesa delle aree interne e montane, che rischiano seriamente di essere fagocitate anche in questa occasione dalle aree metropolitane”.

“I nostri gruppi consiliari – concludono Pd, Nuova Cittadinanza, Enna Democratica-Giovani Democratici – hanno già inteso suggerire anche alle altre forze politiche un metodo per giungere all’obiettivo, ma il Consiglio Comunale non basta, serve che Sindaco ed Amministrazione dicano qualcosa. Per questi motivi la nostra attenzione sarà massima e preannunciamo, quindi, una serie di iniziative dirette a stimolare dibattito ed azione in tutte le sedi ed in ogni momento”.