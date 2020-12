Enna: Recovery Fund, ecco le proposte del Pd

Queste di seguito le proposte avanzate dalla direzione provinciale del Partito Democratico di Enna riunitasi in videoconferenza lo scorso primo dicembre.

In tema di viabilità stradale ammodernare e completare il collegamento autostradale lungo tutto il perimetro dell’Isola; realizzare e completare le lunghe traversali che colleghino i versanti a Nord della Sicilia con quelli a Sud, con particolare riguardo al tratto che collega Santo Stefano di Camastra con Gela; interventi straordinari sulla viabilità secondaria (strade non statali) dell’intera regione, così da rendere meno isolate le aree interne dell’isola. In tema di collegamenti ferroviari, la creazione della stazione ferroviaria ad Enna Bassa così da rendere ancora più fruibile il treno come mezzo di trasporto. In tema di collegamenti aerei, la realizzazione di un aeroporto intercontinentale nella zona Catenanuova/Centuripe con la partecipazione di investitori stranieri, così da poter creare al centro della Sicilia un hub. Il progetto, redatto dall’Università Kore, prevede la realizzazione di una pista di almeno 4/5 chilometri che consentirebbe l’atterraggio di voli cargo e jumbo per le merci e i turisti.

Tra le altre proposte, quella di portare la banda ultra-larga in tutti i Comuni, l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, la realizzazione e l’ammodernamento di opere per la raccolta e distribuzione dell’acqua.

“Il Partito Democratico ennese – fa sapere il segretario provinciale Vittorio Di Gangi – sarà impegnato nei prossimi mesi a coinvolgere, attraverso i propri rappresentanti, tutte le amministrazioni locali, le forze sociali, sindacali, datoriali e il mondo accademico al fine di mettere a disposizione del territorio tutte le intelligenze capaci di tradurre in progetti realizzabili le linee di intervento che verranno decise. Questo compito verrà affidato ad un gruppo di lavoro di cui faranno parte vari rappresentanti del territorio provinciale”.