Enna: rappresentazione mercoledì santo a Pergusa, istituiti i divieti

Disposti dal Comune di Enna i divieti a Pergusa in occasione della rappresentazione “Passione e Morte di Gesù”. Dalle ore 14 alle ore 24 di mercoledì 13 aprile è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione della circolazione veicolare nella piazza antistante la Chiesa del SS. Crocifisso, in ambo i lati della via Claudiano, in ambo i lati della via Ovidio, in ambo i lati del Viale dei Miti fino all’intersezione con la via Autodromo, e in ambo i lati con la medesima che conduce all’ingresso della tribuna dell’autodromo.

