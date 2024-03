Enna: rapina con sequestro di persona in pieno centro

PUBBLICITÀ

ANSA – Rapina con sequestro di persona in pieno centro ad Enna. Due rapinatori, uno travisato e l’altro a volto scoperto, avrebbero acchiappato una donna per i capelli, obbligandola a salire nella loro macchina e intimandole di andare in banca per prelevare i soldi.

La donna avrebbe accampato scuse fino a quando i rapinatori l’avrebbero costretta ad andare nella sua casa, che si trova in campagna. Giunti lì, dato che la donna non aveva le chiavi, che erano rimaste nella macchina della vittima, i rapinatori hanno tagliato la recinzione costringendo la donna a infilarsi nel varco creato nella rete. In casa la donna avrebbe consegnato i soldi e i preziosi. La donna sarebbe stata poi riaccompagnata al centro città prima di essere accompagnata in ospedale in stato di choc.

Sul caso indaga la polizia.