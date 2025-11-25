Enna: Ranger e Polizia Locale uniti contro la violenza sulle donne

PUBBLICITÀ

Oggi, martedì 25 novembre, in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, i Ranger e la Polizia Locale di Enna aderiscono insieme ad un’ azione di sensibilizzazione rivolta alle donne vittime di violenze e abusi.

L’iniziativa, promossa dai Ranger, parte con la donazione simbolica di fiocchetti rossi alle donne e agli uomini del Corpo di Polizia Locale. Inoltre da parte della Polizia Locale presso il Comando è stato allestito uno spazio dove ricordare le donne che non possono più parlare, un richiamo a ciò che ancora oggi purtroppo continua ad accadere.

L’obiettivo è diffondere una cultura del rispetto, della prevenzione e del cambiamento, offrendo strumenti concreti per sostenere chi affronta situazioni di violenza e stalking.

“Vogliamo ricordare – comunicano i Ranger – che noi ci siamo sempre non solo il 25 Novembre e insieme diffondiamo il numero verde 1522 attivo per il sostegno alle vittime”.