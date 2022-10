Enna: randagismo, il Pd annuncia azioni politiche sul tema

Da qualche giorno il dibattito pubblico ad Enna si è acceso sul tema randagismo.

“Sembrerebbe infatti – comunica il gruppo consiliare del Partito Democratico – che un cane, mamma di una cucciolata appena nata, sia stata prelevata e portata in canile, condannando così a morte certa tutti i suoi cuccioli”.

“La gestione del servizio – prosegue il gruppo consiliare Pd – ha suscitato negli anni non poche perplessità, sia in termini di costi del servizio che in termini di attenzione al benessere animale. Soltanto qualche mese fa il PD ha presentato un’interrogazione in Consiglio Comunale, l’ultima di una lunga serie, ma i nostri dubbi e le nostre perplessità restano irrisolti. La scorsa settimana abbiamo effettuato un acceso agli atti per vederci chiaro, atti che stiamo studiando in vista di una serie di azioni politiche, sia in aula che nelle commissioni, che, lo annunciamo, presenteremo nelle prossime settimane”.

“Sarà nostra cura – concludono i consiglieri – tenere aggiornata tutta la cittadinanza ennese sulla questione”.