Enna, Rampulla (Dc) ai giovani: “Non abbiate paura di fare politica”

Si pubblica di seguito nota stampa del segretario provinciale della Democrazia Cristiana, l’Ing. Nello Rampulla, che si rivolge ai giovani in vista della prossima assemblea regionale che si svolgerà a Enna domani, sabato 20 luglio, presso l’Hotel Garden di Pergusa.

Il 20 luglio rinasce in Sicilia il movimento giovanile della Nuova Democrazia Cristiana, quale passo successivo alla nascita del partito.

Non può sottacersi l’importanza dell’evento, atteso che, col MG, si rimette in moto quella fucina politica indispensabile per ogni persona che voglia fare politica attiva, perché è in organismi come il MG che giorno dopo giorno, attraverso il confronto di idee e l’esperienza degli altri, si raggiunge quella maturità che consente di affrontare i problemi che la politica quotidianamente mette sul tavolo, senza dovere improvvisare. Ed è proprio l’improvvisazione una, se non la principale, delle cause del malfunzionamento nell’amministrazione della Res Pubblica.

Non bisogna vergognarsi di fare gavetta perché è da essa che si apprendono quei rudimenti che portano a diventare grandi statisti come Andreotti, che è stato il primo presidente nazionale del movimento giovanile DC. Ne sa qualcosa il nostro segretario nazionale, che grazie alla politica dei piccoli passi, è assurto a leader politico di altissimo rango ed oggi con grande sapienza e lungimiranza è riuscito non solo a far rinascere la DC ma a risvegliare gli animi di tanti che come me avevano nel cuore la DC con i suoi valori di solidarietà, di fratellanza, di cristianità, la tanto oggi vituperata famiglia tradizionale che rappresenta la cellula base dello Stato. Non è forse che dal momento in cui si è disgregata la famiglia che lo stato e le istituzioni tutte hanno iniziato quel lento degrado che piano piano oggi ci ha portato alla deriva nella quale ci troviamo.

Orbene a voi giovani, che siete i virgulti della futura classe politica e dirigenziale dico “non abbiate paura di fare politica, rimuovete ogni remora, mettete a frutto tutte le conoscenze acquisite e le tecnologie disponibili, non delegate ad altri il vostro futuro, diventate arbitri del vostro destino, appropriatevi, democraticamente, di tutto, non abbiate paura di sbagliare perché è dagli errori che nascono le cose migliori, non fermatevi di fronte agli ostacoli di qualsiasi natura, affermate il diritto al lavoro e nella propria terra, imponetevi per fermare l’esodo dei vostri amici, dedicate tutte le forze per far rinascere la nostra meravigliosa Sicilia. Io, nel mio piccolo sono con voi.

Viva il movimento giovanile, viva la Nuova Democrazia Cristiana.