Enna, raduno motociclistico della Polizia di Stato tra territorio e solidarietà

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La Delegazione di Enna del Motoclub della Polizia di Stato ha organizzato ieri un raduno motociclistico con un tour attraverso l’entroterra siciliano, alla scoperta del territorio della provincia di Enna.

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All’iniziativa hanno preso parte numerosi centauri, nonché gruppi e prestigiosi Motoclub provenienti dalla Sicilia e dalla Calabria, in un momento di condivisione all’insegna della passione per le due ruote e della valorizzazione del territorio.

Particolare rilievo ha assunto la finalità solidale della manifestazione: l’intero ricavato dell’evento è stato infatti devoluto al Piano Cronici “Marco Valerio”, promosso dal Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, a sostegno dei figli dei dipendenti affetti da patologie croniche.

Nel corso della giornata non è mancata la presenza della Polizia di Stato, con le pattuglie Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Enna, impegnate quotidianamente nei servizi di prevenzione e controllo del territorio.

All’iniziativa ha preso parte anche il Questore di Enna, Cono Incognito, che ha sottolineato il valore dell’evento, esprimendo apprezzamento per la significativa finalità solidaristica e richiamando, al contempo, l’importanza della sicurezza stradale e della necessità di adottare comportamenti responsabili alla guida, nel rispetto delle regole e degli altri utenti della strada.

Un appuntamento che ha saputo così coniugare la passione per il motociclismo con i valori della solidarietà, della sicurezza e della vicinanza della Polizia di Stato alla comunità.