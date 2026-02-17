Enna, radioterapia oncologica: i fondi annunciati non risultano stanziati

PUBBLICITÀ

Nessun finanziamento in favore dell’ASP di Enna per la realizzazione del servizio di radioterapia oncologica nel capoluogo ennese. I fondi dovevano essere reperiti dalle risorse residue dell’articolo 20 della legge 67/1988, destinate all’edilizia sanitaria e all’ammodernamento tecnologico. Nella deliberazione n. 63 del 10 febbraio 2026 della Giunta regionale siciliana, tuttavia, il provvedimento stanzia complessivamente 12.677.000 euro per finanziare quattro interventi considerati prioritari, destinati alle ASP di Caltanissetta, Palermo, Messina e Agrigento.

PUBBLICITÀ

Nei mesi scorsi — ottobre 2025 —, a seguito di una petizione popolare lanciata online dal cardiologo ed ex primario Calogero Vasco, con oltre 2 mila adesioni, e di un’interrogazione parlamentare urgente presentata dall’onorevole PD Fabio Venezia, la vicepresidente dell’Assemblea regionale siciliana, Luisa Lantieri, aveva annunciato pubblicamente l’arrivo di 3,5 milioni di euro destinati al servizio di radioterapia oncologica. Le risorse, era stato specificato, sarebbero state reperite proprio attraverso i fondi previsti dall’articolo 20 della legge 67/1988.

Nella delibera approvata negli scorsi giorni dalla Giunta regionale, però, non compare alcuna voce riferibile a tale intervento.

«La radioterapia oncologica – ha dichiarato Vasco, promotore della petizione – non è stata inserita nella delibera della Giunta regionale per il finanziamento, nonostante fosse stato annunciato con grande enfasi uno stanziamento di 3 milioni e mezzo di euro. Le speranze della nostra comunità sono state profondamente deluse: si tratta di una mancanza grave, che rappresenta una grande amarezza per tutti. La radioterapia oncologica è un servizio essenziale per i pazienti con tumore e la sua assenza avrà conseguenze significative».

E ha aggiunto: «Sembrerebbe sfumata anche l’ipotesi di collocare il servizio presso l’ex Ciss, poiché l’amministrazione comunale ne ha richiesto la restituzione dall’Asp. È fondamentale continuare a far sentire la nostra voce e sollecitare risposte concrete da parte delle istituzioni».

Sulla vicenda è intervenuto nuovamente anche l’onorevole Fabio Venezia che, appresa la delibera, ha depositato un’ulteriore interrogazione parlamentare con risposta scritta rivolta al Presidente della Regione Siciliana e all’Assessore alla Salute, chiedendo chiarimenti: «Per quali ragioni non sono state (come annunciato) assegnate le risorse necessarie all’ospedale Umberto I di Enna per l’attivazione dell’Unità operativa di radiologia oncologica», si legge nel testo.

Gli undici deputati firmatari hanno sollecitato l’avvio immediato delle procedure necessarie per attivare il servizio e hanno sottolineato come l’assenza dello stesso penalizzi i malati oncologici, generando costi economici e difficoltà logistiche per pazienti e famiglie.

Angela Montalto