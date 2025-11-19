Enna, “Raccontare ci salva”: in biblioteca seminario sulla forza vitale delle storie

PUBBLICITÀ

Martedì 25 novembre alle 20:15 la Biblioteca Comunale di Enna ospiterà “Raccontare ci salva”, seminario gratuito sulla narrazione tenuto dallo scrittore Luigi Dal Cin, organizzato dall’Associazione Culturale Terra Matta in collaborazione con il Comune di Enna nell’ambito del progetto “I giovani riprendono il territorio”, finanziato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il bando “Giovani in biblioteca”.

L’incontro nasce da una riflessione sulla crisi che la narrazione sembra attraversare nella nostra epoca dominata dai mass media, come se ci fossimo progressivamente privati di una capacità che sembrava inalienabile: quella di scambiare esperienze attraverso le storie.

Luigi Dal Cin, autore pluripremiato con oltre vent’anni di esperienza negli incontri con migliaia di studenti nelle scuole italiane, guiderà il pubblico in un viaggio nel valore profondo del raccontare, interrogandosi su quale sia ancora il senso dell’inventare storie, leggere libri e scrivere di fronte allo strapotere dei linguaggi non verbali contemporanei.

Durante il seminario l’autore condividerà storie vissute in prima persona nelle quali la narrazione ha avuto il potere di cambiare la vita, soprattutto nelle situazioni di maggiore difficoltà, quando gli adulti smettono di usare le parole ma bambini e ragazzi continuano a chiedere, rendendo l’uso delle parole una responsabilità imprescindibile.

Al centro dell’incontro c’è la distinzione tra parole che arrivano solo alla mente generando semplice informazione e quelle che raggiungono anche il cuore evocando emozioni, sentimenti e movimento, perché questo da sempre possono fare le storie e i libri, anche quando la notte diventa davvero buia e di fronte ai grandi mali del mondo come la fame e la guerra.

Per informazioni è possibile contattare l’indirizzo email ass.terramatta@gmail.com

Fabio Marino