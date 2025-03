Enna: raccolta fondi per Cristina Scarpulla, giovane mamma che dovrà sottoporsi a intervento chirurgico

PUBBLICITÀ

A Enna è in corso una gara di solidarietà per Cristina Scarpulla, una giovane mamma di 29 anni, che ha recentemente scoperto di avere un tumore al cervello. Cristina, che ha lavorato in passato come animatrice e attualmente make-up artist, dovrà affrontare un delicato intervento di microchirurgia, e il marito, Vincenzo Riccobene, ha avviato una raccolta fondi online per sostenere le spese mediche.

Per l’operazione, Cristina si affiderà a esperti di fama internazionale presso la Clinica Paidea di Roma ed è necessario raccogliere una somma significativa per coprire le spese.

La famiglia ringrazia di cuore chiunque potrà contribuire.

Link per la raccolta fondi: https://www.gofundme.com/f/frtj3-aiutiamo-cristina

Intestatario: Riccobene Vincenzo

IBAN: IT50Z0895416800012000124250