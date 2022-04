Enna: raccolta fondi della Fidapa per la popolazione ucraina

Un importante gesto di solidarietà quello della sezione di Enna della Fidapa presieduta da Giancarla Fratantoni verso l’associazione Luciano Lama. Sabato scorso scorso, in occasione del concerto “Voci e Note per la Pace” del Quinquies Domina Ensemble di Vera Pulvirenti, organizzato proprio dalla Fidapa nella bellissima Chiesa di San Marco, è stata promossa una raccolta fondi a favore della popolazione ucraina e la somma raccolta è stata consegnata all’associazione Luciano Lama che la utilizzerà per le necessità dell’emergenza umanitaria.

Da parte del presidente dell’associazione Michele Sabatino e di tutti i volontari dell’organizzazione un immenso grazie alla presidente della Fratantoni, a tutte le socie e a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta dei fondi.