Enna: raccolta firme per il fondo nazionale sulla specificità del comparto sicurezza

PUBBLICITÀ

Il S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) e l’A.N.F.P. (Associazione Nazionale Funzionari di Polizia) hanno annunciato una iniziativa congiunta in occasione dell’iter di approvazione della Legge di Bilancio 2025. Le Segreterie Nazionali dei due organismi, che affermano di essere da anni impegnate “per la tutela dei diritti e la valorizzazione della categoria che rappresentano”, hanno deciso di promuovere una raccolta firme “finalizzata a sollecitare il Governo ad istituire un ‘Fondo nazionale per la specificità del Comparto Sicurezza e Difesa’”.

PUBBLICITÀ

Nel comunicato diffuso, le due organizzazioni spiegano che, nel nuovo scenario geopolitico globale, “la sicurezza nazionale non può più essere concepita come semplice funzione amministrativa”, ma come “bene pubblico essenziale”, sottolineando che “investire in sicurezza significa dunque non sostenere una spesa, ma alimentare un capitale istituzionale e sociale”.

PUBBLICITÀ

S.I.A.P. e A.N.F.P. richiamano inoltre l’articolo 19 della legge 4 novembre 2010 n. 183, affermando che il Parlamento ha “piena legittimazione costituzionale e contabilità finanziaria” per destinare, tramite la legge di bilancio, risorse coerenti con la specificità del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico.

Secondo quanto riportato, la proposta “coniuga responsabilità internazionale e coerenza costituzionale e politica verso il Paese”, poiché da un lato consentirebbe all’Italia di adempiere agli impegni assunti in sede NATO e, dall’altro, darebbe attuazione ai principi di giusta retribuzione, eguaglianza sostanziale e buon andamento dell’amministrazione.

Nel testo si evidenzia inoltre che “la sicurezza e la difesa non sono variabili di bilancio, ma funzioni vitali di uno Stato democratico”, e che riconoscere la specificità delle professionalità impiegate “significa rafforzare il patto di fiducia tra istituzioni e cittadini”.

A livello provinciale, interviene il Segretario Generale Provinciale del S.I.A.P. di Enna, Antonio Bellomo, secondo cui la proposta assume “il valore di un atto di coerenza e lungimiranza con postura istituzionale: non un costo, ma un investimento”, richiamando anche il Vertice NATO di Washington del 2025, che ha fissato un nuovo riferimento strategico per gli Stati membri: “un impegno complessivo fino al 5% del PIL nazionale per la difesa e la sicurezza”.