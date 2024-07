Enna: raccolta firme del Pd e simbolico funerale per il Lago di Pergusa

PUBBLICITÀ

Ieri a Pergusa si è svolta l’iniziativa promossa dal Partito Democratico di Enna sulla situazione che sta riguardando il lago, l’area circostante e la popolazione residente. I democratici ennesi hanno allestito una raccolta firme e celebrato simbolicamente un provocatorio funerale.

“La cittadinanza ha risposto con entusiasmo – comunica il partito – in quasi un migliaio hanno sottoscritto la petizione rivolta ai governi nazionali e regionali, oltreché alle autorità locali, per l’attivazione di interventi straordinari e protezione civile per fronteggiare l’emergenza in corso”.

Presenti all’iniziativa anche il presidente del Consiglio Comunale Paolo Gargaglione e i consiglieri di opposizione Tiziana Arena, Mirko Andolina, Salvatore Cappa, Marco Greco, Giuseppe Trovato, Michele Baldi e Dario Cardaci. Presenti anche anche il senatore Nicita e gli onorevoli Burtone e Marino.

Nel pomeriggio, in particolare, è stato celebrato simbolicamente il funerale del Lago che, al di là del gesto simbolico, è stato un momento di riflessione sui possibili piani di intervento funzionali al ripristino della grave crisi in atto, a cui ha partecipato anche Legambiente con Giuseppe Amato e gli interventi di Marino, Burtone, Seminara e Greco.

“È stato un momento di straordinaria mobilitazione – dichiara il segretario comunale del partito Giuseppe Seminara – destinato a ripetersi a breve, con altri banchetti in città e una petizione online. Andremo avanti, convinti che sia necessaria, ora come non mai, una reazione collettiva”.