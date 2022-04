EcoEnnaServizi comunica che lunedì 25 aprile il servizio di raccolta dei rifiuti per le utenze domestiche nel Comune di Enna non subirà variazioni e si terrà regolarmente. Per le utenze non domestiche il ritiro delle frazioni avverrà, invece, solo la mattina. I Centri Comunali di Raccolta di contrada Venova e contrada Scifitello rimarranno chiusi.