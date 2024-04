PUBBLICITÀ

La EcoEnnaServizi informa che mercoledì 1° maggio il servizio di raccolta differenziata porta a porta nel Comune di Enna non subirà variazioni e sarà svolto regolarmente. Per le utenze non domestiche il servizio sarà svolto nel solo turno mattutino.

I Centri di Raccolta Comunale di Contrada Scifitello e di Contrada Venova rimarranno, invece, chiusi.