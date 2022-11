EcoEnnaServizi informa gli utenti non serviti dalla raccolta differenziata porta a porta residenti nel Comune di Enna che dal primo dicembre il centro di raccolta zonale ex Ciss sarà dismesso. Pertanto i rifiuti non potranno più essere lì conferiti, ma potranno essere conferiti presso il centro di raccolta zonale di Piano Monelli (Curcio Staglio) e di Contrada Gentilomo.