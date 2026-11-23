Enna, raccolta di giocattoli per i bambini del territorio
In vista delle festività natalizie, a Enna torna l’attenzione sulla solidarietà con l’iniziativa «Dona un giocattolo, regala un sorriso», una raccolta di giocattoli destinati ai bambini del territorio.
Dal 30 novembre al 18 dicembre, sarà possibile consegnare giochi nuovi o in ottimo stato presso il Centro Anziani «L’Albero d’Argento», in via Civiltà del Lavoro, a Enna Bassa. La raccolta si svolgerà tutti i giorni dalle ore 16 alle 18.
L’iniziativa, promossa in occasione del Natale, punta a coinvolgere i cittadini in un gesto di solidarietà rivolto ai più piccoli, favorendo al tempo stesso l’incontro e la collaborazione tra generazioni diverse.
L’obiettivo è raccogliere giocattoli da destinare ai bambini del territorio, offrendo alle famiglie e ai cittadini la possibilità di contribuire attraverso la donazione di giochi ancora utilizzabili.
Per partecipare è sufficiente recarsi al Centro Anziani «L’Albero d’Argento» negli orari indicati, portando uno o più giocattoli nuovi o in ottime condizioni.