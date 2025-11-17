Enna: raccolta di generi alimentari dell’Azione Cattolica

Si è svolta sabato, presso l’Eurospin di contrada Misericordia a Enna, la raccolta alimentare promossa dall’Azione Cattolica della parrocchia San Giovanni.
L’iniziativa, coordinata dalla presidente parrocchiale Tiziana Buono, è finalizzata a sostenere le persone e le famiglie in difficoltà del territorio, in vista delle consegne che verranno effettuate nel periodo natalizio.
La raccolta ha consentito di mettere insieme numerosi prodotti di prima necessità, grazie alla generosità dei cittadini che hanno voluto partecipare.