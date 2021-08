Enna: raccolta del secco residuo, già in distribuzione i sacchi trasparenti

EcoEnnaServizi, società che gestisce la raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio del Comune di Enna, fa sapere che sono già in distribuzione i sacchi trasparenti per il conferimento del secco residuo (indifferenziato) presso gli uffici di Via Pergusa 99, unitamente agli altri sacchi che compongono il kit per la raccolta differenziata. Dal primo settembre, infatti, il secco residuo dovrà essere conferito dalle utenze domestiche e non domestiche esclusivamente in sacchi trasparenti.

Si ricorda, inoltre, che per le sole utenze non domestiche il secco residuo a partire dal primo Settembre sarà raccolto esclusivamente il martedì mattina. Il conferimento della medesima frazione presso il centro zonale della zona artigiana di C.da Gentilomo per le utenze non servite dal porta a porta dovrà avvenire esclusivamente nelle giornate di martedì e venerdì e quindi, rispetto alla precedente regolamentazione, non potrà più essere conferito nella giornata di domenica.