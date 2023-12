Enna: raccolta alimentare promossa da “Il Solco” e “Vespa Club”

PUBBLICITÀ

Torna sabato l’appuntamento con la raccolta alimentare promossa dall’Associazione Il Solco ed il Vespa Club, presso il supermercato “Decò-Enna Mercato” sito in Cda Santa Lucia ad Enna Bassa, durante la quale si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, prodotti a lunga conversazione come olio, verdure, legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno, alimenti per l’infanzia.

Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti alle caritas della città, per garantire a chi è nel bisogno l’aiuto necessario per rialzarsi.

Per allietare questo momento solidale, sarà inoltre presente Babbo Natale , e sarà possibile scattare sopra una vespa addobbata a tema natalizio, delle foto con i più piccini.

“La situazione è preoccupante – dice il presidente dell’Associazione Il Solco Salvatore Astorina – con l’aumento dei costi dell’energia ed il rincaro dei prodotti alimentari è allarmante la facilità con cui si scivola verso il basso. Il peso della povertà si fa più forte durante le festività, anche la più piccola donazione significa moltissimo per chi ha fame, è solo e non ha più nulla”.