Enna: quinto posto per Correnti al campionato mondiale della pizza

Nuovo risultato di prestigio per il pizzaiolo ennese Ivan Correnti che anche quest’anno ha partecipato al Campionato Mondiale della Pizza a Parma. Correnti ha ottenuto il quinto posto nella categoria “Napoletana STG” e la 29esima posizione nella categoria “Pizza classica”. Al campionato hanno preso parte circa 750 concorrenti provenienti da più di cinquanta nazioni.

“Entrare in questa vetrina è sempre emozionante – ha commentato Correnti -. Dal 2019 ad oggi siamo migliorati tanto in questa manifestazione che per me rappresenta il campionato per eccellenza”.

Le pizze presentate alla giura da Correnti sono state due: una Napoletana STG, una semplice marinara, “la pizza del popolo – così la definisce il pizzaiolo ennese – semplice, per non dire povera, ma la vera pizza napoletana”. Nella categoria “Pizza classica”, invece, ha proposto “Marfunedda”, così chiamata da Correnti, una pizza con impasto ai cereali e grani antichi siciliani e diversi ingredienti.

“Siamo partiti da una base di crema di datterino giallo – spiega Ivan – della scamorza affumicata, prosciutto cotto affumicato, datterino rosso confit, maionese di ‘nduja, cialda di parmigiano reggiano, granella di Culatello di Zibello e del timo limone per aromatizzare. Una pizza che rappresenta il territorio italiano, dalla mia terra al Nord per sfatare una leggenda che divide l’Italia in due”.