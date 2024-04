Enna: quinta edizione della giornata in memoria di Napoleone Colajanni

PUBBLICITÀ

L’Istituto Napoleone Colajanni organizza la V giornata in memoria dello statista ennese vissuto tra la seconda metà dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Si terrà martedì alla Sala Cerere di Enna a partire dalle ore 17.

Durante i lavori sarà approfondito il tema della solidarietà trattato dal Colajanni sociologo, pensiero tuttora di grande attualità. Interverrà Salvatore Martinez, presidente della Fondazione “Istituto di Promozione umana Mons. Di Vincenzo”, già consultore pontificio nei tre Dicasteri Vaticani per i laici e per la famiglia e vita e già rappresentante speciale della Presidenza Italiana presso l’OSCE per i diritti umani. Previsto anche l’intervento della Prof.ssa Maria Letizia Colajanni, nipote dello statista.

Referenti dell’iniziativa sono le docenti Tiziana Buono e Francesca Milano, dirigente scolastica Maria Silvia Messina.

Nel corso della manifestazione saranno premiati i vincitori del concorso Napoleone Colajanni con letture ed esecuzioni musicali degli alunni degli indirizzi Liceo Classico, Liceo Scienze Umane e Liceo Musicale.