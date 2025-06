Enna: Questura e Asp insieme per la promozione della salute

PUBBLICITÀ

Oggi presso il campo sportivo comunale “Enrico Greca” di Pergusa si è tenuto l’evento ludico-ricreativo “Lo sport che unisce: dentro e fuori dal campo insieme per la promozione della salute”, una partita di calcio amichevole che ha visto scendere in campo due fondamentali realtà istituzionali impegnate nel territorio: la Polizia di Stato e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.

L’iniziativa è nata con l’intento di rafforzare lo spirito di collaborazione e reciproca stima tra istituzioni, valorizzando il ruolo dello sport come strumento di coesione sociale, benessere e promozione della salute.

La partita non ha avuto carattere competitivo, ma è stata l’occasione per condividere valori come il rispetto, il gioco di squadra e l’impegno comune per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Prima del calcio di inizio è intervenuto il Questore di Enna, Dr. Salvatore Fazzino, che ha portato un saluto a tutti i partecipanti ed un apprezzamento per l’utile iniziativa che entrambe le parti hanno organizzato con spirito collaborativo.

L’incontro, disputato sotto un sole cocente, ha messo a dura prova tutti i partecipanti. Nonostante l’atmosfera giocosa e rilassata i giocatori hanno espresso in campo un sano e sudato agonismo. Per entrambe le squadre si sono viste giocate di pregio e i tempi regolamentari si sono conclusi con un equo 2-2. Per puro spirito di gioco sono stati tirati i rigori ed a spuntarla è stata la formazione della Polizia di Stato.

Attraverso il linguaggio universale dello sport, Asp e Polizia di Stato hanno cercato di sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’attività motoria come strategia fondamentale per il mantenimento della salute psico-fisica e sul ruolo fondamentale che svolge per mantenere uno stile di vita sano, riconosciuto universalmente come la miglior prevenzione per molte patologie.

L’evento, aperto al pubblico, è stato anche un momento di incontro con la cittadinanza, che ha potuto assistere a una giornata all’insegna dello sport, della partecipazione e della solidarietà tra enti che operano quotidianamente per la sicurezza e il benessere della collettività.

Nello spazio adiacente allo stadio sono stati allestiti degli stand informativi dedicati a diverse tematiche, tra cui screening oncologici, antibiotico resistenze, dipendenze, vaccinazioni, stress lavoro-correlato e adozione di sani stili di vita.

Inoltre erano presenti: un presidio diabetologico; uno stand della Protezione Civile, un’auto medica per le pre-donazioni; uno stand della Croce rossa per informare sul primo soccorso e uno stand della Coldiretti per sensibilizzare i cittadini sulle scelte alimentari sane e a km zero.

L’evento è stato curato e organizzato per l’ASP di Enna dalla Dott.ssa Eleonora Caramanna coadiuvata da tutti i collaboratori dell’UOS Educazione e Promozione alla salute, in stretto contatto e collaborazione con gli uffici della Polizia di Stato.

Una giornata sana, divertente ed educativa da ripetere anche nei prossimi anni.