Enna, “Quella Stagione Perfetta”: quando la pallavolo diventa racconto e memoria

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L’Urban Center di Enna ha ospitato giovedì scorso una serata capace di mescolare letteratura, memoria e passione sportiva.

Al centro dell’evento, promosso dal Panathlon Club di Enna con il patrocinio del Comune, c’era la presentazione di “Quella Stagione Perfetta”, il libro di Tiziana Pizzo che racconta un pezzo di storia della pallavolo ennese.

La sala si è riempita di appassionati di sport, curiosi, una nutrita delegazione della Kentron Volley Enna, squadre femminile e maschile impegnate nel campionato di Serie D, arrivate insieme ai loro allenatori Nanni Di Mario e Tino Pregadio.

A dare il benvenuto istituzionale è stata l’assessore comunale allo sport Rosalinda Campanile, mentre Roberto Pregadio, Past President del Panathlon Club di Enna e oggi alla guida del Comitato Regionale Paralimpico, era lì a rappresentare il filo che lega generazioni diverse di sport ennese.

Il momento più toccante è arrivato con i ricordi di Rossana Mingrino, socia del club, che ha condiviso col pubblico un referto storico di un vecchio incontro di pallavolo: un simbolo di memoria collettiva da preservare.

Sara Schembri, Safeguarding del Panathlon Club di Enna, ha letto alcuni brani del volume, poi commentati dall’autrice e dalla sorella Donatella Pizzo in un dialogo che ha coinvolto anche il pubblico. A fare da guida alla serata il moderatore Marco Alvano, anch’egli Past President del Club.

Sul tema del ruolo femminile nello sport ha portato la propria voce Anna Lattuca, referente Assist per la Regione Sicilia e due volte Campionessa d’Italia, con un intervento che ha dato concretezza alla discussione.

La serata si è poi spostata alla sala Elios del Ristorante Garden di Pergusa, dove la conviviale pasquale del Panathlon ha fatto da cornice a un momento altrettanto significativo: l’ingresso di tre nuovi soci nel sodalizio ennese: Alessandro Brugognone e Tino Pregadio per la pallavolo, Marco Crisafulli per il fuoristrada 4×4, tre sportivi con percorsi di eccellenza, accolti con gli auguri del presidente Lucio Bonasera e di tutti i presenti.

Una serata che ha ricordato, semmai ce ne fosse bisogno, che certe storie sportive non finiscono sul campo: continuano a circolare, a legarsi, a costruire comunità.

Fabio Marino