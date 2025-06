Enna: quattro studenti del Lincoln ottengono la Certificazione Cambridge C1 in lingua inglese

PUBBLICITÀ

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Abramo Lincoln” di Enna si conferma scuola d’eccellenza. Per la prima volta in provincia, un istituto scolastico ha preparato e accompagnato, infatti, propri studenti al conseguimento della certificazione linguistica Cambridge C1 in lingua inglese, riconoscimento che attesta un livello avanzato di padronanza dell’inglese secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. A darne notizia è stato lo stesso istituto attraverso i propri canali social ufficiali.

I protagonisti di questo traguardo sono gli studenti Daniel De Luca, Matteo Savoca, Carlo Marino e Mariapia Bua, che hanno superato l’esame grazie all’impegno personale e alla preparazione offerta dal docente Domenico Marino.

Un risultato che rappresenta, quindi, un importante traguardo non solo per i ragazzi coinvolti, ma anche per l’intera comunità scolastica dell’IIS Lincoln, diretto dalla prof.ssa Maria Concetta Messina, istituto sempre più orientato a promuovere percorsi formativi innovativi e di alto livello.