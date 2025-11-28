Enna: quasi pronta l’Emodinamica all’Ospedale Umberto I

PUBBLICITÀ

Un traguardo atteso da anni per la sanità ennese sta finalmente prendendo forma concreta. Il Direttore Generale Dr. Mario Zappia, che nel corso dei mesi ha seguito da vicino il cantiere con sopralluoghi quindicinali regolari, ha effettuato nei giorni scorsi una nuova visita tecnica insieme all’architetto Giuseppe Armenio. Quest’ultima verifica ha restituito un quadro rassicurante: i lavori sono quasi conclusi e il reparto di Emodinamica dell’Ospedale Umberto I di Enna è ormai vicino all’inaugurazione.

Le apparecchiature sono già state consegnate e posizionate, pronte per gli ultimi collaudi. Tra queste spiccano un moderno arco a C e un angiografo di ultima generazione, strumenti cardine per l’attività del reparto, già installati e in attesa solo degli ultimi dettagli per diventare operativi.

Il completamento dell’Emodinamica non rappresenta soltanto un ampliamento strutturale, ma un vero salto di qualità nella gestione delle emergenze cardiologiche. Grazie a tecniche mininvasive eseguibili in tempi rapidissimi, avere un reparto attivo sul territorio significa poter garantire risposte immediate quando ogni minuto può fare la differenza.

Fino ad oggi i pazienti erano costretti a spostarsi verso altre province, affrontando tempi più lunghi e rischi maggiori. Con l’Emodinamica operativa all’Umberto I sarà finalmente possibile ricevere cure tempestive e specialistiche direttamente sul territorio, un beneficio concreto per tutta la comunità.

Le attrezzature che stanno per entrare in funzione rappresentano il meglio della tecnologia attualmente disponibile in ambito cardiologico, strumenti all’avanguardia che permetteranno di eseguire procedure complesse con la massima precisione e sicurezza.

“Siamo vicinissimi a un traguardo storico – ha dichiarato il Direttore Generale Zappia dopo l’ultimo sopralluogo. Il reparto è ormai quasi pronto, mancano solo gli ultimi dettagli e le necessarie procedure di collaudo. La sua apertura darà finalmente a questo territorio un servizio essenziale, in grado di salvare vite umane e colmare quel vuoto che ha pesato per troppo tempo sui nostri cittadini”.