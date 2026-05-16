Enna, quasi conclusi i lavori per la Casa delle Associazioni e del Volontariato

“Sono ormai pressoché conclusi i lavori, per quanto riguarda la parte destinata al Comune di Enna, della futura Casa delle Associazioni e del Volontariato ennese”. A darne notizia il Sindaco di Enna Maurizio Dipietro che ieri mattina ha fatto visita al cantiere, incontrando la Direzione dei Lavori per fare il punto della situazione.
“Quelli ormai completati – spiega Dipietro – rappresentano un altro importante intervento di recupero architettonico che ha fatto letteralmente rinascere un’ala del vecchio ospedale destinata all’abbandono. In questo stabile, tornato a nuova vita, infatti saranno anche ospitati l’ufficio provinciale del lavoro e il centro per l’impiego”.
“In questo modo – conclude il Sindaco Dipietro – sarà ridata nuova vitalità ad un’area storica della città che ha subìto il colpo del trasferimento a Enna bassa del nosocomio cittadino”.