Enna, quasi conclusi i lavori per la Casa delle Associazioni e del Volontariato

PUBBLICITÀ

“Sono ormai pressoché conclusi i lavori, per quanto riguarda la parte destinata al Comune di Enna, della futura Casa delle Associazioni e del Volontariato ennese”. A darne notizia il Sindaco di Enna Maurizio Dipietro che ieri mattina ha fatto visita al cantiere, incontrando la Direzione dei Lavori per fare il punto della situazione.

PUBBLICITÀ

“Quelli ormai completati – spiega Dipietro – rappresentano un altro importante intervento di recupero architettonico che ha fatto letteralmente rinascere un’ala del vecchio ospedale destinata all’abbandono. In questo stabile, tornato a nuova vita, infatti saranno anche ospitati l’ufficio provinciale del lavoro e il centro per l’impiego”.

“In questo modo – conclude il Sindaco Dipietro – sarà ridata nuova vitalità ad un’area storica della città che ha subìto il colpo del trasferimento a Enna bassa del nosocomio cittadino”.