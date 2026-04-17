Enna, quartiere Ferrante, Trovato: “Finalmente aperta la strada attesa dai residenti”

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Il consigliere comunale di Enna, Giuseppe Trovato, è intervenuto sull’apertura della strada che interessa il quartiere Ferrante, parlando di un passaggio importante per la viabilità della zona.

“Finalmente aperta la strada che libera da una sorta di prigionia le centinaia di famiglie che abitano nel quartiere di Ferrante e che consente l’alleggerimento del traffico che, fino all’altro ieri, si riversava tutto nella zona della cittadella universitaria”, afferma Trovato.

Nel suo intervento, il consigliere comunale rivolge anche “un ringraziamento all’ingegnere Diliberto e al commissario Campisi per essersi adoperati per la risoluzione delle problematiche sorte in fase di esecuzione lavori”.

Trovato indica poi il prossimo obiettivo da raggiungere sul piano della viabilità: “Adesso, occorre concentrarsi sull’altro obbiettivo: trovare le risorse per creare un collegamento tra Ferrante e Santa Lucia. Non sarà facile, ma siamo determinati”.