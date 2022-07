Enna: quarantennale di fondazione dell’ordine degli architetti

La cerimonia per il “Quarantennale dalla fondazione dell’Ordine degli Architetti di Enna” si è tenuta lo scorso venerdì presso i locali dell’Urban Center di Enna (ex Convento dei Cappuccini). L’evento si è svolto con un primo momento celebrativo e rievocativo, seguito da un momento conviviale. Una serata organizzata dall’intero Consiglio e che ha avuto una grande partecipazione.

La galleria espositiva dell’Urban Center ha ospitato per l’occasione due mostre, rappresentanti i lavori degli iscritti in due momenti storici differenti: “Le radici della Continuità – 1987” e “Architetti in Galleria – 2019”. Le due mostre hanno come tema comune il ruolo dell’architetto all’interno dei processi di trasformazione della città.

A condurre la serata il presidente Sebastiano Fazzi, presenti il presidente del consiglio comunale Paolo Gargaglione, il preside della facoltà di ingegneria e architettura dell’Università Kore Francesco Castelli, il direttore del Parco Archeologico Villa Romana del Casale Liborio Calascibetta, il presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Franco Miceli.

È seguita la ricostruzione dei tanti momenti importanti che si sono susseguiti dalla fondazione del primo consiglio, giorno 8 giugno del 1982 guidato dall’arch. Silvana Virlinzi. Tante le manifestazioni e le attività rievocate, dal concorso per i posteggi nel centro storico di Enna del 1987, alla “festa dell’architettura” del 1998, la presenza al Congresso Mondiale degli architetti tenutosi a Torino nel 2008, la presenza al Congresso nazionale degli architetti tenutosi a Roma nel 2018. Sono stati consegnati riconoscimenti sia ai quarantuno architetti fondatori e primi iscritti all’Albo di Enna, che ai presidenti dei consigli che si sono susseguiti.

“La sfida che ci troviamo ad affrontare oggi – afferma il presidente Sebastiano Fazzi – per attuare le trasformazioni delle nostre città, deve utilizzare sicuramente lo straordinario strumento del concorso di progettazione che attribuisce centralità al progetto, dando la possibilità ai giovani talenti di partecipare anche se sprovvisti di requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi. Nella stessa direzione va il PNRR che, prediligendo l’utilizzo dello strumento del concorso di progettazione in due gradi, è una grande occasione per rendere contemporanee e funzionali le città che ogni giorno viviamo”.

Al fine di potere dare un contributo fattivo in questa direzione, l’Ordine degli Architetti PPC di Enna ha organizzato giornate di studi interprovinciali sul PNRR e siglato protocolli di intesa con le Amministrazioni del territorio per promuovere questi virtuosi strumenti, mettendo a disposizione la piattaforma concorsi awn del CNAPPC per la gestione in forma anonima e telematica di tutta la fase concorsuale.

“L’auspicio con il quale festeggiamo questo quarantennale – conclude Fazzi – mira alla continua crescita degli iscritti in termini qualitativi e quantitativi, in trend con il momento che stiamo vivendo, contribuendo da protagonisti al miglioramento della qualità degli spazi delle nostre città e monitorando i processi progettuali e il conseguimento degli obiettivi tesi alla trasformazione territoriale di qualità”.