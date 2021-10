Enna: può un capoluogo di provincia rimanere senza cinema?

Possono le istituzioni di un un capoluogo di provincia lasciare che l’unico cinema in città chiuda i battenti?

Il GriVi, struttura di pregio nata a giugno del 1951, non navigava in buone acque già prima della serrata Covid. I costi di gestione sono davvero esosi e garantire una programmazione di qualità altrettanto. Ma dopo la pandemia la titolare Cettina Emmi, che per il cinema e per la sua città ha dimostrato sempre amore stringendo i denti, non può farcela ancora da sola.

“Il cinema fornisce un servizio pubblico – dice la Emmi all’Ansa -. E’ non solo un luogo di cultura, ma di aggregazione, un presidio contro la solitudine, un luogo trasversale di aggregazione per tutte le classi sociali. Ed è spesso un’opportunità unica per la classi più disagiate e i diversamente abili”.

Privare Enna, le sue famiglie, le nuove generazioni di un luogo di aggregazione magico e unico per spessore formativo sarebbe davvero ingiusto. Il 31 ottobre parte una raccolta firme, in piazza Vittorio Emanuele, un’iniziativa che dimostra l’amore della comunità verso il suo cinema, ma né la raccolta firme né un’ipotizzabile corsa agli abbonamenti può bastare.

Si trovano giustamente i fondi per rigenerare strutture, rinnovare arredamenti urbani, acquistare spettacoli e realizzare kermesse estive che danno lustro alla città e non si possono trovare dei finanziamenti per restituire alla città un bene di inconfutabile valore?

Il cinema GriVi è patrimonio sociale, artistico, culturale della città di Enna e questo non può cancellarlo nessuno.

Angela Montalto