Enna: Punto Unico di Accesso Distretto Sanitario, nuovi orari di apertura al pubblico

Nuovi orari per il P.U.A. (Punto Unico di Accesso) del Distretto Sanitario di Enna. “Considerato il miglioramento dei dati epidemiologici da SARS-Covid19 – scrive in una nota il direttore f.f. del Distretto Sanitario di Enna, dr.ssa Antonietta Mazurco – si ampliano gli orari di apertura al pubblico dello sportello del P.U.A.”.

I nuovi orari del PUA, situato a piano terra del Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) del Distretto Sanitario di Enna, in via Calascibetta n.1 nella parte alta della città, prevedono l’apertura dello sportello tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 e nei giorni di lunedì e giovedì anche dalle ore 16 alle ore 17.

Il front office del PUA raccoglie, tra l’altro, le richieste per attivare l’ADI (Assistenza Domiciliare Integrata), le cure palliative, l’ingresso in RSA, la riabilitazione ex art.26 per AIAS e CSR. Fornisce informazione e orientamento ai cittadini per l’attivazione di prestazioni di assistenza, cura e riabilitazione. Definito come la porta di accesso al Servizio Sanitario, prende in carico le richieste per offrire assistenza agli utenti in particolari condizioni di fragilità.