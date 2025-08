Enna punta anche sul rugby: sinergia tra Comune, FIR e Unione Rugby

PUBBLICITÀ

Si è svolto presso il ristorante Il Mito di Enna un incontro tra tre realtà chiave per il futuro del rugby ennese: il Comune di Enna, rappresentato dall’assessore allo sport Rosalinda Campanile; il Comitato Regionale FIR Sicilia con il presidente Orazio Arancio, ex colonna della Nazionale Italiana di Rugby; e l’Unione Rugby Enna, con il presidente Gaetano Emma e il segretario Matteo Mirenda.

Enna è al centro di un progetto ambizioso che, grazie alla sinergia tra istituzioni locali e federazione, mira a promuovere il rugby tra le famiglie e tra i più giovani e rendere possibile la pratica all’interno delle scuole.

L’assessore Campanile ha espresso grande entusiasmo per l’iniziativa e si è impegnata a trovare una soluzione per il rinnovo del campo in erba, possibilmente già della prossima ristrutturazione del campo d’atletica leggera “T. Pregadio”, con il sostegno concreto del Comitato FIR.

L’incontro si è concluso con l’impegno condiviso a partecipare attivamente alla prossima Giornata dello Sport e con la promessa, da parte del Comitato Regionale, di fornire attrezzature e supporti tecnici di livello nazionale per l’evento che si terrà nel centro storico della città.