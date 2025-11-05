Enna, pubblicato l’avviso di Democrazia Partecipata 2025: disponibili 18 mila euro

PUBBLICITÀ

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Enna l’avviso di Democrazia Partecipata per l’anno 2025, attivato con delibera di Giunta n. 273 del 29 ottobre 2025. L’importo destinato all’iniziativa è fissato in via provvisoria in 18 mila euro e servirà a finanziare progetti presentati da cittadini, associazioni, enti e realtà del territorio.

Possono partecipare i residenti che abbiano compiuto 16 anni e le persone giuridiche portatrici di interessi diffusi, come associazioni, comitati, fondazioni, istituti scolastici, enti religiosi e privati, che abbiano sede legale e operativa nel comune.

Le proposte dovranno riguardare una o più aree tematiche — tra cui cultura, sport, ambiente, servizi sociali, turismo e sviluppo economico — e dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 18 novembre 2025, tramite PEC o a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

Tutti i dettagli, la scheda progetto da compilare e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Enna al seguente link https://www.comune.enna.it/novita/notizia/482/AVVISO_DI_DEMOCRAZIA_PARTECIPATA_ANNO_2025