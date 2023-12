Enna: pubblicato il calendario degli eventi natalizi

PUBBLICITÀ

Reso noto il programma degli eventi e delle iniziative natalizie del Comune di Enna.

PUBBLICITÀ

In Piazza Pascoli è stato allestito da alcuni giorni un Villaggio di Natale che sarà visitabile fino al 25 dicembre, grazie alla collaborazione con le associazioni di categoria. In centro storico anche l’”Animazione del Delfino” fino al giorno di Natale.

Gli antichi suoni degli zampognari risuoneranno per le vie della città dal 20 al 22 dicembre, mentre una Dixieland Band di Babbo Natale sarà in giro per Enna dal 20 al 21 dicembre.

Uno spettacolo di luci e suoni, “Immersive light & sound – Show multisensory”, coinvolgerà la suggestiva chiesa San Marco dal 20 al 30 dicembre (escluso il 24). Al Belvedere Marroni, invece, un Albero Parlante racconterà la storia di Demetra ai più piccoli, coinvolgendoli dalle 22 al 26 dicembre (escluso il 24).

Il Natale raggiungerà anche i centri anziani cittadini con spettacoli di animazione natalizia il 19 dicembre (Centro Colajanni Alessi), il 23 dicembre (Associazione il valore degli anni), il 27 dicembre (Centro Don Leo Vetri), il 29 dicembre (Centro anziani Proserpina), il 30 dicembre (Centro anziani dell’amicizia) e il 3 gennaio (Centro Anziani Montesalvo).

L’Epifania del 6 gennaio sarà festeggiata con l’arrivo della Befana presso la Chiesa San Sebastiano, con regali e palloncini modellabili per tutti.

La Casa di Babbo Natale, organizzata dalla Cooperativa Sociale ASMIDA e dalla Confraternita Sacro Cuore di Gesù presso la Chiesa Santa Maria del Popolo, proporrà diverse attività per i bambini, tra cui colazioni con Babbo Natale, fiabe, giochi e laboratori creativi nei giorni 27, 28 e 29 dicembre.

Il Teatro Francesco Paolo Neglia sarà il palcoscenico di spettacoli il 23 dicembre (FLO “Canzoni di sale”), il 29 dicembre (concerto di fine anno del Corpo bandistico Città di Enna in collaborazione con il Coro Passio Hennerisis), l’1 gennaio (“Io l’ho conosciuto”, Memorial Andrea D’Amico a cura di Studio 5) e il 3 gennaio (Chiara Anicito in “Cammela” e il gruppo delle mamme).

Altri appuntamenti, Natalenna Nightmare After Christmas al Museo delle Confraternite il 29 dicembre, il laboratorio di lettura al Museo del Mito il 2 gennaio dalle 17:00 alle 19:00, il 3 gennaio, presso Palazzo Chiaramonte, un viaggio nell’universo di Nino Savarese condurrà alla scoperta di “Petra” dalle 18:30 alle 22:00, un concerto jazz sulle note del Natale all’auditorium della chiesa di Sant’Anna il 4 gennaio alle 19:30, l’evento “Magie della Torre”, ispirato alle avventure di Harry Potter, il 5 e 6 gennaio alla Torre di Federico dalle 17:30 alle 23:30.